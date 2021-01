Staatstheater bleiben bis Ende März geschlossen

Donnerstag, 14. Januar 2021 19:26 Von Christine Gehringer

(red.) Keine Aufführungen bis zur Osterwoche: Die beiden Staatstheater in Karlsruhe und Stuttgart setzen ihren regulären Spielbetrieb pandemiebedingt um weitere zwei Monate bis voraussichtlich Ende März aus, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst. „Das Infektionsgeschehen lässt eine Öffnung des Spielbetriebs leider noch nicht zu“, wird Kunstministerin Theresia Bauer zitiert. „Um den Häusern zumindest eine gewisse Planungssicherheit zu geben, haben wir uns mit den beiden Staatstheatern deshalb bereits jetzt für eine Fortführung der Schließzeit ausgesprochen“, sagte Bauer heute in Stuttgart.

Die ungewisse Dauer des Lockdowns sei für die Theater nach wie vor eine große betriebliche Belastung, so Theresia Bauer. „Wir müssen die Lage weiter beobachten und werden spätestens Mitte Februar gemeinsam neu bewerten, wann und welche Formen des Spielbetriebs wieder aufgenommen werden können.“

Staatssekretärin Petra Olschowski hatte sich am Donnerstag unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommunaltheater, der Landesbühnen, der Privattheater, der Kinder- und Jugendtheater über die Perspektiven der Theater und Spielstätten in den kommenden Monaten ausgetauscht. In den gemeinsamen Gesprächen zeige sich zumindest bei den größeren Häusern die Tendenz, sich dem Vorgehen der Staatstheater anzuschließen, heißt es außerdem in der Mitteilung. Ein weiterer Austausch und eine weitere Bewertung der Lage habe man für Mitte Februar vereinbart.