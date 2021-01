Festspielhaus Baden-Baden: "Kleine Schritte auf Ostern zu"

Freitag, 22. Januar 2021 17:22 Von Christine Gehringer

(red.) Der verlängerte Lockdown und die neuerlichen Diskussionen über Grenzschließungen beeinträchtigen auch die Vorbereitungen für die Osterfestspiele in Baden-Baden (vorgesehen vom 27. März bis zum 5. April). Zudem lässt die Schließung der Staatstheater bis in die Osterwoche hinein eigentlich nicht auf ein größeres Festival hoffen.

Geplant ist im Festspielhaus unter anderem Tschaikowskys hierzulande selten gespielte Oper „Mazeppa“ (Regie: Dmitry Tscherniakov), und ebenso ins Programm aufgenommen hat man erneut die Kammeroper „Des Simplicius Simplicissimus Jugend“, die bereits im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer fiel: Allein diesem Werk, das Karl Amadeus Hartmann zur Zeit des dritten Reiches schrieb, dann aber vor den Nationalsozialisten versteckt hielt, hätte man Aufführungen gewünscht. „Wir machen kleine, sehr vorsichtige Schritte auf Ostern zu“, äußerte sich Pressesprecher Rüdiger Beermann auf Nachfrage. Zumindest gehe es dabei „noch vorwärts“. Alles hänge nun von den Landesverordnungen der kommenden Wochen ab, die man mit großer Spannung erwarte.

„Es ist noch nicht klar, in welcher Ausdehnung wir mit den Berliner Philharmonikern Osterfestspiele werden feiern können“, wird zudem Intendant Benedikt Stampa in einer Mitteilung zitiert, „aber alle Künstlerinnen und Künstler sind bereit und voller Vorfreude.“ Nun arbeite ein kleines Vorbereitungs-Team an den Rahmenbedingungen für Proben, Reisen der Künstler und der gesamten Festival-Logistik, heißt es. Sollte es die Pandemie-Situation erlauben, will man im Festspielhaus zu Ostern wieder im erprobten Hygienekonzept Publikum empfangen. Alle für den Herbst 2020 getroffenen Sicherheitsvorkehrungen hätten sich bewährt und seien von Publikum und Künstlern gelobt worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Opernregisseur Dmitry Tscherniakov und sein Team seien darauf vorbereitet, Ende Februar mit den Proben zu beginnen.