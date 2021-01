Evangelische Akademie Baden: Bach-Tagung online

Donnerstag, 28. Januar 2021 09:57 Von Christine Gehringer

(red.) Seit mehr als 20 Jahren widmet sich die Evangelische Akademie Baden in einer Wochenendtagung dem Thema „Bach-Kantate in Theorie und Praxis“. Normalerweise reisen dazu rund 80 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet nach Bad Herrenalb, um sich mit einer der gut 200 Kantaten Johann Sebastian Bachs intensiv auseinanderzusetzen. Das gemeinsame Einstudieren sowie die Aufführung der Kantate im Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe nimmt dabei normalerweise einen breiten Raum ein.

In diesem Jahr wird die Akademietagung online angeboten: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich digital zuschalten und die Vorträge der Referenten, dazu eine Probe sowie Orgelklänge am Rechner zu Hause miterleben. Auch der Abschlussgottesdienst mit Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh kommt via Live-Stream ins heimische Wohnzimmer. Im Zentrum der Veranstaltung steht in diesem Jahr die Kantate BWV 157 „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn“ für Tenor und Bass solo und (corona-gerechter) Instrumentalbesetzung. Organisiert wird die Tagung von einem bewährten Team: Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser übernimmt die Einstudierung und Aufführung der Kantate, der Orgel-Experte Michael Kaufmann und der Freiburger Professor für Kirchenmusik, Meinrad Walter, geben ihr Wissen in musikwissenschaftlichen und theologischen Fragen weiter. Die Gesamtleitung der Veranstaltung liegt bei Akademiedirektorin Arngard Uta Engelmann. Solisten sind Moritz Kallenberg, Tenor, und Armin Kolarczyk, Bariton. Sie werden von Mitgliedern der Camerata 2000 begleitet.

Vieles soll stattfinden wie üblich – bis auf das das gemeinsame Singen im großen Teilnehmer-Chor. Folgendes Programm sieht die Akademie vor: Am Samstag sind Vorträge von 10 bis 13 Uhr über die Plattform „Zoom“ zu hören. Um 14 Uhr gibt es die Hauptprobe zur Kantate, die aus der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe übertragen wird; um 18 Uhr ist eine Orgel-Andacht (Liturgie: Arngard Uta Engelmann) mit Christian-Markus Raiser und Michael Kaufmann an der Orgel vorgesehen. Sie spielen Werke von Bach, Couperin, Buxtehude und Haydn. Die Orgel ist das „Instrument des Jahres“ 2021 und findet daher besondere Beachtung. Am Sonntag folgt als Höhepunkt und Abschluss der Kantaten-Gottesdienst mit Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh (Predigt) und Akademiedirektorin Arngard Uta Engelmann (Liturgie).

Hinweis: Bei Orgel-Andacht und Kantaten-Gottesdienst ist auch eine Präsenz-Teilnahme in der Stadtkirche möglich. Eine Anmeldung zu den Online-Vorträgen und der Probe ist möglich über die Evangelischen Akademie Baden unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Sonstige Informationen zu Anmeldung und Online-Programm gibt es unter www.ev-akademie-baden.de.