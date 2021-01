Hemingway Lounge Karlsruhe bietet spezielles Online-Programm

Donnerstag, 28. Januar 2021 16:49 Von Christine Gehringer

(red.) Auch die Karlsruher Hemingway Lounge geht online: Unter dem Motto „Sweet Home Lounge" hat der Träger-Verein „KlangKunst in der Hemingway Lounge“ mit etablierten und jungen Künstlern gemeinsam ein spezielles Programm erarbeitet, um die Verbindung zu den Fans des Karlsruher Musiklokals mit seiner besonderen Atmosphäre auch in Corona-Zeiten zu stärken. Die „Sweet Home Lounge“ bietet deshalb ein Programm aus Jazzkonzerten, Klassik und Talkrunden, die von Mitte Februar an bis Ende März an jedem Freitagabend um 20 Uhr ausgestrahlt werden, und zwar über den gleichnamigen YouTube –Kanal "Jazz & more - KlangKunst in der Hemingway Lounge". Am 12. Februar startet das Programm mit einem Gespräch zwischen Ullrich Eidenmüller und dem Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup.

Die Veranstaltungen werden vorher aufgezeichnet; eine Premiere ist die neue Reihe des Karlsruher Saxophonisten Peter Lehel - „Lehel Jazz Corner“. Diese Reihe hatte man schon 2020 im Programm vorgesehen, allerdings ohne Auftrittsmöglichkeit. Zu den Profis des Jazz gesellen sich außerdem junge Künstler, die ansonsten im traditionellen „Jazz Market“ am Samstag-Vormittag auftreten würden, ebenso Musikerinnen und Musiker der Donnerstagsreihe „BarJazz live“. Den Bereich „Klassik“ übernimmt die Mezzosopranistin Felicitas Brunke mit ihrem Ensemble. Der entsprechende Link zu den Konzerten wird über die Website www.hemingwaylounge.de und auf Facebook bekannt gegeben; somit sind die Konzerte in der Atmosphäre der Hemingway Lounge auch vom heimischen Wohnzimmer aus zu genießen.