Carl Bechstein Stiftung unterstützt junge Pianisten mit Stipendien

Freitag, 05. Februar 2021 13:16 Von Christine Gehringer

(red.) Die Berliner Carl Bechstein Stiftung unterstützt Künstler in der Corona-Pandemie und vergibt deshalb zehn Stipendien an junge Pianistinnen und Pianisten im Gesamtwert von 120 000 Euro. „Gerade Solistinnen und Solisten verdienen ihren Lebensunterhalt vor allem durch das Konzertieren, was im letzten Jahr und bis heute fast nicht möglich gewesen ist. Aus diesem Grund hat die Carl Bechstein Stiftung entschieden, 2021 zehn Jahres-Stipendien zu vergeben, die monatlich mit 1.000 € dotiert sind,“ heißt es in einer Mitteilung.

Das Stipendium richtet sich an berufseinsteigende Pianisten und Pianistinnen in pandemiebedingten finanziellen Notlagen. Sie sollten unter dreißig Jahre alt sein, einen abgeschlossenen Masterabschluss im Fach Klavier vorweisen und ihren Hauptwohnsitz seit mindestens zwei Jahren in Deutschland oder Österreich haben bzw. deutsche oder österreichische Staatsbürger sein. Die jungen Pianistinnen und Pianisten sollen in einem persönlichen Bewerbungsschreiben ihre aktuelle Situation schildern und Einblicke in ihre künstlerische Tätigkeit geben. Bewerbungsschluss ist der 1. März 2021.

„In den letzten elf Monaten mussten durch die Pandemie Konzerte, Festivals und Wettbewerbe abgesagt werden“, wird Gregor Willmes, Mitglied des Vorstands der Carl Bechstein Stiftung, zitiert. „Das führte dazu, dass gerade Berufseinsteigende Probleme haben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie haben keine regelmäßigen Einnahmen, können in der Regel nicht von Erspartem leben und haben Schwierigkeiten, ihre Karriere aktuell weiter zu entwickeln. Diese jungen Künstlerinnen und Künstler möchten wir unterstützen.“