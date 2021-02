Staatstheater bietet Telefon-Ständchen zum Valentinstag

Dienstag, 09. Februar 2021 13:49 Von Christine Gehringer

(red.) Eine Überraschung zum Valentinstag möchte das Staatstheater Karlsruhe seinen Gästen bieten: Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich einen romantischen Überraschungsanruf für denjenigen Menschen sichern, dem sie an diesem Tag gerne eine Freude machen würden. Am anderen Ende der Leitung ist dann ein Ensemblemitglied aus Oper, Schauspiel oder Jungem Staatstheater zu hören und erfreut die Angerufenen mit einem ganz persönlichen lyrischen Ständchen.

Um schnelle Anmeldung wird gebeten, da die Terminmöglichkeiten begrenzt sind. Das Antragsformular (abzurufen auf der Website des Staatstheaters) kann bis spätestens zum 12. Februar (mittags) ausgefüllt werden. Danach wird eine e-mail zugesandt, diese muss bestätigt werden. Am 14. Februar werden die Interessenten dann von den Künstlern angerufen.