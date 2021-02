Faschingsball und Haus-Festspiel: Stuttgart und Baden-Baden locken mit Streaming-Angeboten

Donnerstag, 11. Februar 2021 16:48 Von Christine Gehringer

(red.) Mitte Februar – das bedeutet normalerweise Festspiel-Zeit in Karlsruhe. Zwar gibt es in diesem Jahr keine Händel-Festspiele, dafür aber reihen sich die Häuser der Region ein in die vielen Streaming-Angebote, die derzeit Klassik-Liebhaber vor den heimischen Bildschirm locken. Auch aus dem Festspielhaus Baden-Baden gibt es Live-Musik, und zwar im Rahmen eines kleinen „Hausfestspiels“ vom 17. bis 20. Februar.

Das Streaming-Festival bietet Abendmusiken mit Christian Tetzlaff (Violine), dem vision string quartet, dem Tenor Julian Prégardien und der Sopranistin Olga Peretyatko. Die Konzerte beginnen jeweils um 20.15 Uhr und sind kostenfrei im Internet zu sehen. Mit dem Festival will man die Atmosphäre des Hauses zumindest auf diese Weise in die Wohnzimmer bringen. „Wenn die Musikliebhaber noch nicht wieder zu uns kommen können, kommen wir zu ihnen. Die ausgewählten Werke stehen stellvertretend für viele musikalische Geschichten, die in Baden-Baden geschrieben wurden,“ wird Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa in einer Mitteilung zitiert. Die künstlerischen Brücken nach Frankreich sollen gepflegt werden; ebenso will man „zurückkehren in die Salons der Romantik und zur Musik Robert Schumanns“.

Christian Tetzlaff spielt die Violinsonate A-Dur von Cesar Franck, Julian Prégardien ist mit Robert Schumanns „Dichterliebe“ zu hören, und das vision string quartet spielt neben dem Streichquartett F-Dur von Maurice Ravel auch Eigenkompositionen aus Jazz, Pop und Rock. Die Sopranistin Olga Peretyatko beschließt das Festival mit einem Tschaikowsky-Liedprogramm. Daneben sind auch Künstler-Live-Gespräche mit Schülerinnen und Schülern aus Mittelbaden geplant, die derzeit über das Internet unterrichtet werden. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Hauses.

Zu einem virtuellen Opernball hingegen lädt am Faschingsdienstag, den 16. Februar ab 19.30 Uhr die Staatsoper Stuttgart: Es ist der Auftakt eines Digitalprogramms für die Monate Februar und März. Dabei sind Livemusik vom klassischen Walzer über Blues, Tango und Balkan-Folk bis zum DJ-Set zu erleben. Das Publikum hat die Möglichkeit, sich virtuell im Opernhaus zu bewegen und per Video-Chat teilzunehmen. Eine Anmeldung (möglich über die Wesite der Staatsoper) ist erforderlich.