Staatstheater Karlsruhe: Nicole Braunger bleibt Operndirektorin/ Interimsintendanz bis 2024 geplant

Donnerstag, 25. Februar 2021 11:49 Von Christine Gehringer

(red.) In der Führungskrise des Badischen Staatstheaters kehrt nun zumindest in der Opernsparte Ruhe ein: Operndirektorin Nicole Braunger bleibt am Haus – und zwar zunächst bis Sommer 2024, berichtet das Theater heute in einer Mitteilung. „Ich freue mich sehr, dass die Theaterleitung meinem Wunsch an diesem Haus zu verbleiben, zugestimmt hat“, wird Nicole Braunger zitiert, „die Sängerinnen und Sänger sind für mich das Herz eines Opernabends – und für mich ist es eine Herzensangelegenheit, an diesem Haus bleiben.“

Die Österreicherin, seit September 2018 in Karlsruhe, hatte dem Vernehmen nach bereits im Herbst 2019 das Staatstheater wieder verlassen wollen, was durch eine entsprechende Stellenausschreibung im vergangenen Jahr auch bestätigte wurde. Doch mit der Vertragsauflösung des Generalintendanten Peter Spuhler zum Ende der Spielzeit trat nun offenbar eine Wende ein.

„Dies ist ein positives Zeichen – im Sinne der Kontinuität, der weiteren Profilbildung und künstlerischen Entwicklung der Opernsparte des Hauses“, werden zudem der Geschäftsführende Direktor Johannes Graf-Hauber und Uta-Christine Deppermann, Künstlerische Betriebsdirektorin, zitiert.

Auch die Spitze des Verwaltungsrates meldete sich zu Wort: „Ich freue mich, dass Nicole Braunger in Karlsruhe bleibt,“ so Kunstministerin Theresia Bauer. „Das Badische Staatstheater behält eine sehr geschätzte Operndirektorin und kann auf Kontinuität an der Spitze des Musiktheaters bauen“. Auch Oberbürgermeister Frank Mentrup äußerte sich erfreut darüber, „dass die Theaterleitung mit der Nachricht zum Verbleib von Frau Braunger in Zeiten des Umbruchs nach außen ein positives Signal des Vertrauens und der Zuversicht in eigene Stärken setzen kann.“ Nicole Braunger werde nicht nur im Badischen Staatstheater, sondern auch und im Karlsruher Fachpublikum „für ihre Kompetenz und ihre Persönlichkeit sehr geschätzt.“

Der Verbleib der Operndirektorin bedeutet auch Stabilität für die künstlerische Arbeit während der Zeit der Interimsintendanz. Diese ist laut Beschluss des Verwaltungsrates, der sich gestern zur Frühjahrssitzung traf, bis Herbst 2024 geplant. Hierbei, so teilte das Kunstministerium mit, habe sich der Verwaltungsrat für eine Persönlichkeit von außen ausgesprochen. Das Gremium sei damit einem Vorschlag der Findungsgruppe gefolgt. Diese wurde beauftragt, sobald wie möglich eine Interimsintendantin oder einen Interimsintendanten als Künstlerische Gesamtleitung für die Zeit nach Peter Spuhler zu suchen, dessen Intendanz im August 2021 endet. Für die Interimszeit ist die Künstlerische Betriebsdirektorin, Uta-Christine Deppermann, in ihrem Verantwortungsbereich als Mitglied der Theaterleitung vorgesehen. Im Sommer soll zudem die eingesetzte Strukturkommission Empfehlungen für die Zukunft des Hauses präsentieren.