Musik an der Christuskirche auch über Youtube

Freitag, 05. März 2021 10:36 Von Christine Gehringer

(red.) Es ist dem Engagement vieler Karlsruher Kirchen zu verdanken, dass seit November des vergangenen Jahres wenigstens in den Gotteshäusern Musik erklingt. Derzeit gibt es an der Evangelischen Stadtkirche, aber auch an Christuskirche Karlsruhe musikalische Andachten: jeweils sonntags ab 18 Uhr. Damit möglichst viele Menschen daran teilnehmen können, entschloss man sich an der Christuskirche nun zu einem aufwendigen Gottesdienst-Livestream: Ab dem kommenden Sonntag, 7. März sind regelmäßig über den Youtube-Kanal der Christuskirche Gottesdienste und Andachten zu empfangen:

https://www.youtube.com/c/MusikanderChristuskircheKarlsruhe.

Am kommenden Sonntag, den 7. März gibt es um 18 Uhr ein Abendlob mit Mitgliedern des Oratorienchores Karlsruhe.