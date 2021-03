Johannes Blomenkamp ist Kirchenmusikdirektor

Freitag, 05. März 2021 21:03 Von Christine Gehringer

(red.) In der badischen Landeskirche gibt es zwei neue Kirchenmusikdirektoren - einer davon ist Johannes Blomenkamp, der an der Stadtkirche Durlach tätig ist. Landeskirchenmusikdirektor Kord Michaelis würdigte den Karlsruher Bezirkskantor: „Karlsruhe hat sich in den letzten Jahren zu einem deutschlandweit beachteten Zentrum der evangelischen Kirchenmusik entwickelt. Das ist nicht zuletzt der sehr guten Teamarbeit der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker unter Leitung von Bezirkskantor Johannes Blomenkamp zu verdanken.“ Blomenkamp war zuvor Kantor im Großraum Hannover. Er habe seit fast 15 Jahren an der Stadtkirche Durlach künstlerische Akzente als Organist und Improvisator sowie als Leiter der Singschule und der Erwachsenenchöre gesetzt, erklärte Michaelis. Eines der Formate, Blomenkamp einführte, ist der „Karlsruher Singalong“ - Bachs Weihnachtsoratorium zum Mitsingen, dass unter normalen Umständen zahlreiche begeisterte Chorsänger in der Adventszeit in die Durlacher Stadtkirche lockt.

Auch an den Offenburger Bezirkskantor Traugott Fünfgeld wurde der Titel verliehen; er sei „als vielfältig wirksamer Komponist gerade den Posaunenchören Deutschlands wohlvertraut.“

Die Auszeichnung an die neuen Kirchenmusikdirektoren soll im Laufe des Jahres an der jeweiligen Stätten ihres Wirkens übergeben werden.