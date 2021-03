Staatstheater bietet digitalen Berufsinformationstag

Dienstag, 09. März 2021 09:59 Von Christine Gehringer

(red.) Der Berufsinformationstag des Staatstheaters Karlsruhe soll interessierten jungen Menschen einen Einblick in die Arbeit am Theater und das Ausbildungsangebot bieten. Aufgrund der Corona-Pandemie fallen viele solcher Möglichkeiten nun weg – auch das Theater kann den Informationstag nicht wie gewohnt durchführen. Deshalb hat man nun ein digitales Konzept entwickelt: Am Donnerstag, den 11. März, haben Schülerinnen und Schüler, aber auch interessierte Erwachsene von 10 Uhr bis 11.30 Uhr die Möglichkeit, Einblicke in die typischen Theaterberufe zu erhalten sowie die Ausbildungsmöglichkeiten am Staatstheater näher kennenzulernen. Mitarbeitende und aktuelle Auszubildende werden ihre Berufe – beispielsweise Veranstaltungstechniker, Maskenbildner und Schauspieler - und deren Tätigkeiten vorstellen und Fragen auf Zoom direkt und persönlich beantworten. Anmeldung mit Zugangslink und weitere Informationen unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!