Passionsandachten an der Christuskirche Karlsruhe

Dienstag, 09. März 2021 11:03 Von Christine Gehringer

Neben der Evangelischen Stadtkirche, die derzeit eine musikalische Reihe unter dem Thema „Passionswege“ anbietet, lädt auch die Karlsruher Christuskirche zu regelmäßigen Passionsandachten ab 18 Uhr (auch als Live-Stream zu sehen über den Youtube-Kanal der Christuskirche): Am 14. März sind Judith Mac-Carty, Barockgeige, Martin Heidecker, Traversflöte, Adina Scheyhing, Gambe und Peter Gortner, Cembalo und Orgel mit den „Pariser Quartetten“ von Georg Philipp Telemann zu hören.

„Geistliche Chormusik 1648“ heißt am 21. März das Programm des Ensemble Polyharmonique aus Berlin; es singen Joowon Chung, Sopran, Alexander Schneider, Alt und primus inter pares, Daniel Schreiber, Sören Richter, Tenor und Matthias Lutze, Bass. An Palmsonntag, den 28. März gibt es um 18 Uhr einen Kantatengottesdienst mit Bachs „Nach dir, Herr, verlanget mich“. Es musizieren Sandra Stahlheber, Alt, Sebastian Hübner, Tenor Philip Niederberger, Bass, dazu Mitglieder des Kammerchores der Christuskirche und des Karlsruher Barockorchesters.