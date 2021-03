50 Jahre Karlsruher Musikhochschule: Jubiläumsseiten online

Mittwoch, 10. März 2021 16:06 Von Christine Gehringer

(red.) In diesen Tagen begeht die Hochschule für Musik Karlsruhe ihr 50jähriges Jubiläum als Institution des Landes Baden-Württemberg. Da ein Festkonzert derzeit jedoch nicht nicht möglich ist, wird das Wirken an der Hochschule zumindest mit Jubiläumsseiten vorgestellt, die nun online auf der Website (über einen Link auf www.hfm.eu) abrufbar sind.

Zu sehen sind Video-Grußworte von Frank Mentrup, dem Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, von Hans Hachmann, dem Vorsitzenden des Freundeskreises der Hochschule und von Winfried Kretschmann, der auch bereits eine der „Karlsruher Reden“ hielt. Der Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg bezeichnete die Hochschule als „einen Magneten für junge, begabte Menschen aus aller Welt“.

Vorgestellt wird außerdem die CD-Box zum Jubiläum mit Werken von Wolfgang Rihm, Joachim Krebs, Jörg Widmann, Markus Hechtle, Kathrin A. Denner, Márton Illés, Vito Žuraj und Rebecca Saunders - ihr ist auch das diesjährige ZeitGenuss-Festival gewidmet. Über die CDs äußert sich der Vorstand des ZKM Peter Weibel: „Die Edition Karlsruher Schule legt Zeugnis ab für diesen einzigartigen Wirkungsort, an dem mit einer singulären Kompetenz daran gearbeitet wird, der Musik ihre Zukunft und ihre Freiheit zu garantieren.“ Die CD-Box ist ab April 2021 im Handel erhältlich, teilt die Hochschule mit.

Außerdem dem ist nun der zweite Band der „Karlsruher Reden“ erschienen. Seit 2007 werden sie anlässlich der Akademischen Feiern zu den Semestereröffnungen von prominenten Rednern gehalten - meist aus Politik und Kultur. Der Band enthält die Reden von April 2014 (Norbert Lammert: "Kulturstaat und Bürgergesellschaft – zum Verhältnis von Politik und Kunst") bis April 2020, als Wolfgang Schäuble über den "Klang der Politik" referierte.