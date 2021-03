Staatskapelle tritt dem Verein "Orchester des Wandels" bei/ Engagement für den Umweltschutz

Freitag, 12. März 2021 15:32 Von Christine Gehringer

(red.) Die Badische Staatskapelle ist dem Verein „Orchester des Wandels“ beigetreten. Dies teilte das Staatstheater heute mit. Das gemeinsame Ziel der Vereinigung ist es, als Klangkörper für den Klima- und Naturschutz einzutreten.

„Orchester des Wandels Deutschland“ geht auf eine Initiative der Mitglieder der Staatskapelle Berlin zurück, die mit ihrer 2009 gegründeten Stiftung NaturTon jährlich Klimakonzerte für internationale Projekte veranstalten. „Mit dieser Initiative stellen sich die deutschen Berufsorchester und auch unsere Badische Staatskapelle dem gesellschaftlichen Diskurs zu grundsätzlichen Lebensfragen und werden diesen mit musikalischen Mitteln bereichern", betonte Generalmusikdirektor Georg Fritzsch.

„Die Orchester des Wandels Deutschland freuen sich, mit der Badischen Staatskapelle Karlsruhe eines der ältesten deutschen Berufsorchester als Gründungsmitglied der Klima- und Umweltinitiative in ihren Reihen zu wissen. Mit ihrer traditionsreichen Geschichte verleiht sie dem zukunftsweisenden gemeinsamen Engagement deutscher Orchester ein ganz besonderes Gewicht“, so Markus Bruggaier, Vorstand des „Orchesters des Wandels“.

Dazu wird Christoph Klein, Orchestervorstand der Staatskapelle, zitiert: „Wir können etwas bewegen mit dem, was wir gelernt haben: Musik machen. Für Karlsruhe wünschen wir uns neben Veranstaltungen im Theater gemeinsame Projekte mit Karlsruher Institutionen, denen das Thema Umweltschutz auch am Herzen liegt. Gleichzeitig ist uns klar, dass Nachhaltigkeit langfristig gedacht werden muss, weshalb wir uns für zehn Jahre zur Mitgliedschaft verpflichtet haben.“

Nachdem im Jahr 2019 Musikerinnen und Musiker aus Berlin, Duisburg, Bremen und Braunschweig gemeinsam für den Umweltschutz aktiv werden wollten, wurde im Juni 2020 mit Mitgliedern zahlreicher deutscher Berufsorchester der Verein „Orchester des Wandels Deutschland“ gegründet. Mit regelmäßigen Benefizkonzerten fördert er unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Zoo Zürich ein gemeinsames Hauptprojekt im Masoala Regenwald auf Madagaskar sowie zahlreiche regionale Projekte zum Klima- und Naturschutz. Für die Zukunft sind gemeinsame Benefizkonzert mit Vertretern aus allen Orchestern geplant.