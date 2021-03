Staatstheater auch im April geschlossen/ Online-Kammerkonzert ab Sonntag

Samstag, 20. März 2021 17:08 Von Christine Gehringer

(red.) Das Staatstheater Karlsruhe setzt pandemiebedingt auch im April den Vorstellungsbetrieb aus. Das Infektionsgeschehen lasse eine Rückkehr zum regulären Spielbetrieb leider immer noch nicht zu, wird Kunstministerin Theresia Bauer in einer Mitteilung zitiert. Man wolle auf diese Situation im April mit weiteren Online-Formaten reagieren, teilt das Haus mit. Sobald wieder gespielt werden kann, sollen Abonnentinnen und Abonnenten ein Vorkaufsrecht für die Vorstellungen von Mai bis Juli erhalten.

Am morgigen Sonntag, den 21. März startet deshalb eine Online-Reihe mit Projekten der Badischen Staatskapelle; den Anfang macht abgefilmtes ein Kammerkonzert, das „eine Reise durch Raum und Zeit“ verspricht. Ab 11 Uhr, zur gewohnten Kammerkonzert-Zeit, ist das Video zu sehen. Auf dem Programm steht Musik des franko-flämischen Komponisten Tielman Susato aus der Zeit der Renaissance – in einer Bearbeitung des schwedischen Trompeters Urban Agnas. Daneben sind die Sonate für Fagott und Klavier op. 71 von Charles Koechlin sowie Beethovens Streichquartett D-Dur zu hören, außerdem Werke von Camille Saint-Saens und Claude Debussy.

Das Konzert wird über die Website des Staatstheaters und über den Youtube-Kanal des Hauses eine Woche lang kostenlos zur Verfügung gestellt. In den kommenden Wochen, so heißt es in der Mitteilung, werde es sukzessive auch kostenpflichtige digitale Angebote geben.