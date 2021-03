Musikalische Passionsandachten in St. Stephan

Dienstag, 23. März 2021 20:26 Von Christine Gehringer

(red.) Am Wochenende zu Palmsonntag lädt die katholische Stadtkirche St. Stephan zu musikalischen Passionsandachten: Am 27. März um 20 Uhr und am 28.3. um 17 Uhr ist Joseph Haydns heutzutage unbekanntes „Stabat Mater“ in einer kammermusikalischen Besetzung (von der Empore aus) zu hören. Haydn schrieb diese Musik - übrigens seine erstes kirchenmusikalisches Werk - im Jahr 1767, als er seinen Dienst beim Fürsten Esterhazy antrat.

Es musizieren das Athos Ensemble (Angelika Lenter, Sandra Stahlheber, Philipp Nicklaus und Christian Dahm) sowie Musiker der Kammerphilharmonie Karlsruhe unter der Leitung von Patrick Fritz-Benzing. Eine Anmeldung zu diesen Andachten per e-Mail ist erwünscht unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Ein Einlass ohne vorherige Anmeldung ist nur möglich, wenn die begrenzte Teilnehmerzahl von 110 Personen nicht ausgeschöpft ist.