Gedenkkonzert für Peter-Michael Riehm

Donnerstag, 19. Januar 2017 11:58 Von Christine Gehringer

Vor zehn Jahren starb der Karlsruher Musikpädagoge und Komponist Peter-Michael Riehm, der unter anderem an der Musikhochschule Karlsruhe unterrichtete. Gemeinsam mit dem Pianisten Günter Reinhold gründete Riehm im Jahr 2002 die "Internationale Akademie für musikalische Bildung" (heute: Forum für musikalische Bildung). Dieses private Institut richtet sich an Kinder und Jugendliche, an interessierte Laien und auch an professionelle Musiker, die hier nach individuellem Konzept gefördert werden. Zum Programm gehört eine Musikwerkstatt mit Gesangs- und Instrumentalunterricht, mit szenischem Unterricht und Ensemblespiel. Weitere Angebote sind Kurse zur Musiktheorie, Vorträge, Meisterkurse und Werkstattkonzerte.

Am 22. Januar gibt es im Forum für musikalische Bildung (Karlsruhe, Gablonzer Straße 8) eine Gedenkveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Peter-Michael-Riehm-Institut Stuttgart. Die Mitwirkenden sind Ursula Riehm (Gedichtlesung), Studierende der Freien Hochschule Stuttgart (Chorsätze), Benedikt Burghardt (Vortrag), Anja Stefanie Lohner (Klavier) und Felix Treiber (Violine).