Schwarzwald Musikfestival auf Herbst verschoben/ Live-Stream am 7. Mai

Freitag, 26. März 2021 13:30 Von Christine Gehringer

(red.) Nachdem das vergangene Schwarzwald Musikfestival bereits abgesagt werden musste, haben sich die Verantwortlichen aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen erneut für eine Verschiebung entschieden – und zwar auf den Herbst 2021. Geplant sind die Konzerte nun für die Zeit vom 15. bis zum 31. Oktober. Dies teilte die Festival-Leitung heute mit.

Die Konzerte möchte man mit nahezu demselben Programm präsentieren, die konkrete Terminierung sei in Arbeit, heißt es. Alle bisher gekauften Eintrittskarten für das Schwarzwald Musikfestival behalten währenddessen ihre Gültigkeit. Nach Bekanntgabe der neuen Veranstaltungstermine haben Karteninhaber bei einem Erstattungswunsch sechs Wochen lang die Möglichkeit, ihre Tickets an das Festivalbüro postalisch zurückzusenden; der Kaufpreis wird danach erstattet.

Zudem ist am 7. Mai – dem Tag des ursprünglichen Festival-Starts - ein einmaliges Sonderkonzert im Livestream (19.30 Uhr) vorgesehen: Der Pianist Alexej Gorlatch spielt unter anderem Beethovens „Sturm-Sonate“ und Werke von Frédéric Chopin. Moderiert wird der Livestream vom Intendanten des Schwarzwald Musikfestivals, Mark Mast. Alle Konzertbesucher, die bereits ein Ticket für das Festival 2020/2021 erworben haben, erhalten einen kostenlosen Zugang zu diesem Livestream und werden separat darüber informiert. Weitere Kauftickets für das Sonderkonzert im Livestream sind in Kürze erhältlich unter: www.reservix.de