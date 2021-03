Musikalischer Gruß aus dem Lockdown: Opernensemble startet Kurzkonzerte

Montag, 29. März 2021 10:52 Von Christine Gehringer

(red.) Die Sängerinnen und Sänger des Karlsruher Opernensembles melden sich zurück – und haben dabei in fünf verschiedenen Programmen ihre persönlichen Wunschstücke aufgenommen. Unter dem Motto „Prima la Musica!“ sind von Ende März an romantische Liedkunst und große Operngefühle im Rahmen des Online-Spielplans zu erleben. Von der Bühne des Großen Hauses kommen sie auf die heimischen Bildschirme, jeden Mittwoch soll es eine neue Folge geben.

Die erste Folge am 31. März gestalten die Sopranistin Luise von Garnier und der Bariton Äneas Humm, begleitet von Cordelia Huberti am Klavier. Auf dem Programm stehen Lieder von Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms und Joseph Marx. Die etwa 15-minütigen Liederabende sind ab dem 31. März auf der Homepage des Staatstheaters im Online-Spielplan oder direkt auf YouTube unter https://youtu.be/5Kx3K8s-FLM unbegrenzt und kostenfrei aufrufbar. Weitere Abende bestreiten in den kommenden Wochen Dilara Baştar, Renatus Meszar, Klaus Schneider, Tomohiro Takada und Sophia Theodorides.