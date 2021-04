Online-Spielplan: Staatskapelle mit Wagner

Samstag, 03. April 2021 09:37 Von Christine Gehringer

(red.) Am morgigen Ostersonntag feiert der zweite Teil der neuen Streaming-Reihe mit der Staatskapelle Premiere: Gemeinsam mit GMD Georg Fritzsch am Pult sendet das Orchester mit Richard Wagners "Siegfried-Idyll" einen sinfonischen Ostergruß. Richard Wagner schrieb mit diesem Werk im Jahr 1870 eine musikalische Liebeserklärung für seine Frau Cosima. Heimlich komponierte er vier Wochen lang an dem Geburtstagsständchen für sie, um seine Dankbarkeit für die Geburt des Sohnes Siegfried „Fidi“ auszudrücken. Auf die Partitur schrieb er den Titel "Tribschener Idyll mit Fidi-Vogelgesang und Orange-Sonnenaufgang", veröffentlicht wurde es dann unter "Siegfried-Idyll". Die Musik offenbart malerische Farbenspiele und die friedliche Atmosphäre der heimischen Villa in den Schweizer Alpen. Die Themen und Motive stammen aus den Vorarbeiten der sechs Jahre später uraufgeführten Oper „Siegfried“, dem dritten Teil des „Ring“-Zyklus.

Das Video ist auf der Website des Staatstheaters im Online-Spielplan (ab 4. April, 11 Uhr) verfügbar.