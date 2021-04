Konzert der Berliner Philharmoniker beim Sender "ARTE"

Samstag, 03. April 2021 10:05 Von Christine Gehringer

Am morgigen Ostersonntag um 17 Uhr ist das am 20. März aufgezeichnete Konzert der Berliner Philharmoniker im Kultursender "ARTE" zu sehen. Das Konzert war Teil des Berliner Modellversuchs zur sicheren Öffnung von Kulturstätten und ist ebenso ein Teil des diesjährigen Baden-Badener Oster-Festivals.

Mit seinem russischen Programm - Tschaikowskys Fantasie-Ouvertüre "Romeo und Julia" und Rachmaninows Sinfonie Nr. 2 e-moll - schlägt das Orchester außerdem einen Bogen zu den kommenden Festspielen, bei denen mit "Mazeppa" (im Rahmen des Mai-Festivals) und "Pique Dame" (zu Ostern 2022) ebenfalls Tschaikowsky im Mittelpunkt steht. Dieser russische Schwerpunkt ist zugleich eine Hommage an den "Sehnsuchtsort" Baden-Baden; die ehemalige "Sommerhauptstadt Europas" war auch ein beliebter Aufenthaltsort vieler russischer Künstler.

Heute abend ist die Sopranistin Diana Damrau ab 20.15 Uhr mit einem Liederabend im Rahmen der Streaming-Konzertreihe des Festspielhauses zu sehen, mit einem "musikalischen Osterbrunch" senden Mitglieder der Philharmoniker am 5. April 11 Uhr einen Gruß aus Baden-Baden.

Die Osterausgabe des "Digitalen Hausfestspiels" wird gefördert von der Initiative "Neustart Kultur".