KulturRegion Karlsruhe lädt zur Online-Konferenz

Donnerstag, 22. April 2021 20:04 Von Christine Gehringer

Die Pandemie-Situation zwingt derzeit viele Veranstaltungen in den virtuellen Raum; das bringt viele Impulse für neue Formate mit sich. Verloren geht dabei jedoch der direkten Eindruck, den das Publikum gemeinsam mit den Künstlern teilen kann.

Bei der Online-Konferenz der KulturRegion Karlsruhe – sie kommt live aus Baden-Baden – geht es am morgigen Freitag, den 23. April (15 Uhr) unter dem Motto „Aufbruch zwischen App und Applaus“ unter anderem um dieses Thema. In den Blick genommen wird dabei der Dialog zwischen analogen und digitalen Entwicklungen im Kulturbereich.

Mitwirkende sind unter anderem Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen, Staatssekretärin Petra Olschowski, der Karlsruher Bürgermeister Albert Käuflein und der Sänger Marc Marshall. Moderiert wird die Veranstaltung von Marie-Dominique Wetzel (SWR); weitere Informationen zum Stream und zur Anmeldung gibt es über die Website der KulturRegion Karlsruhe.