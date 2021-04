Künstlergespräch mit dem Bariton Armin Kolarczyk

Freitag, 23. April 2021 12:20 Von Christine Gehringer

(red.) Am Montag, den 26. April laden ab 19.30 Uhr die Volkshochschule Karlsruhe und das Badische Staatstheater zu einem digitalen Künstlergespräch mit dem Bariton Armin Kolarczyk.

Seit Monaten ist der Vorhang des Staatstheaters geschlossen; doch mittlerweile regt sich wieder künstlerisches Leben am Hermann-Levi-Platz: Instrumente werden gestimmt, Arien gesungen – wenn auch vorerst im digitalen Raum. Auch die Oper am Staatstheater Karlsruhe macht sich bereit für den großen Auftritt. Doch wie erging es den Künstlerinnen und Künstlern, die so lange nicht vor Publikum auftreten konnten? Wie haben sie die Zeit erlebt und verbracht? Wie halten sie die Stimme fit? Was sind die aktuellen Vorhaben? Was und wie wird geprobt?

Unter anderem darüber spricht Kammersänger Armin Kolarczyk; seit 2007 ist der vielseitiger Künstler am Staatstheater engagiert. Mit diesem interaktiven Gespräch wollen das Staatstheater und die Volkshochschule gemeinsam eine digitale Plattform für Begegnung und Austausch schaffen. Das Gespräch mit Armin Kolarczyk führt Operndramaturg Stephan Steinmetz. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind herzlich dazu eingeladen, sich aktiv am Gespräch zu beteiligen. Die Anmeldung erfolgt über die VHS; Informationen (auch zur Anmeldung zwecks Zugangslink) findet man auf der Website des Staatstheaters unter der Rubrik „Spielplan April“.