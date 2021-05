Digitales Konzert in der Hemingway Lounge mit dem Europa Trio

Montag, 03. Mai 2021 13:38 Von Christine Gehringer

(red.) Passend zu den europäischen Kulturtagen gastiert in der digitalen Konzert-Reihe „Sweet Home Lounge“ jetzt das junge Europa Trio in der Hemingway Lounge. Das Video ist ab Freitag, den 7. Mai 20 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Hemingway Lounge Karlsruhe zu sehen. Das Trio formiert sich aus der aserbaidschanischen Geigerin Farida Rustamova, der taiwanesischen Pianistin Hsu-Chen Su und dem aus St. Petersburg stammenden Cellisten Vasily Bystrov. Er ist zudem Mitglied der Band „Graceland“, die sich der Musik von „Simon and Garfunkel“ widmet.