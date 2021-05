Schwarzwald Musikfestival: Live-Stream am 7. Mai

Montag, 03. Mai 2021 22:05 Von Christine Gehringer

(red.) Nachdem das vergangene Schwarzwald Musikfestival bereits abgesagt werden musste, haben sich die Verantwortlichen aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen erneut für eine Verschiebung entschieden – und zwar auf den Herbst 2021. Geplant sind die Konzerte nun für die Zeit vom 15. bis zum 31. Oktober. Dies teilte die Festival-Leitung mit. Die konkrete Terminierung sei in Arbeit, heißt es.

Zudem ist am Freitag, den 7. Mai – dem Tag des ursprünglichen Festival-Starts - ein einmaliges Sonderkonzert im Livestream (19.30 Uhr) vorgesehen: Der Pianist Alexej Gorlatch spielt unter anderem Beethovens „Sturm-Sonate“ und Werke von Frédéric Chopin. Moderiert wird der Livestream vom Intendanten des Schwarzwald Musikfestivals, Mark Mast. Ticket-Barkäufer für die Festivals 2020 und 2021 werden gebeten, sich für ein Freiticket an das Schwarzwaldmusikfestival (www.schwarzwald-musikfestival.de) zu wenden (Tel: 07441 5204200). Weitere Kauftickets für das Sonderkonzert sind erhältlich unter: www.reservix.de