Bundesverdienstkreuz für Joachim Draheim

Donnerstag, 06. Mai 2021 11:10 Von Christine Gehringer

(red.) Der Karlsruher Musikwissenschaftler Joachim Draheim hat das vom Bundespräsidenten verliehene „Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ aus den Händen von Staatssekretärin Katrin Schütz erhalten. Die Ehrung fand im engsten Kreis in den Räumlichkeiten des Palais Solms in Karlsruhe statt, teilte das Land-Baden-Württemberg gestern in einer Pressemeldung mit. „Mit großem Enthusiasmus haben Sie Ihr Leben der Musik gewidmet. Mit Ihrer Begeisterung haben Sie viele Menschen angesteckt und mit Ihrem Engagement viel im kulturellen Leben bewegt – in Karlsruhe, Baden-Baden und weit darüber hinaus“, würdigte Katrin Schütz den Musikwissenschaflter in ihrer Laudatio.

Joachim Draheim war nicht nur ein engagierter Lehrer am Lessing-Gymnasium in Karlsruhe, sondern er gehört vor allem auch zu den produktivsten Schumann-Forschern unserer Tage: „Wie ein Meisterdetektiv haben Sie immer wieder unbekannte und verschollene Kompositionen aufgespürt und der Fachwelt zugänglich gemacht. Bei der Robert-Schumann-Forschungsstelle in Düsseldorf ist der Name Joachim Draheim über die Jahre zu einem Gütesiegel für genauestens edierte Notentexte geworden.“

Neben seinem Einsatz für das musikalische Leben in Städten wie Dresden, Zwickau oder Uelzen, wo Joachim Draheim beispielsweise für ein Kammermusikfestival verantwortlich zeichne, habe er sich mit seiner Stiftung „Pro musica et musicis“ insbesondere auch um die badische Musikgeschichte verdient gemacht.

Die Draheim-Stiftung mit Sitz in Karlsruhe veranstaltet unter anderem die Konzertreihe „Musik in (Baden-)Baden“. Auch auf andere Weise fördert die Stiftung die Beschäftigung mit der reichen Musikgeschichte Badens und lässt in ihren Konzerten vorzugsweise Musikerinnen und Musiker aus der Region und junge Talente zum Einsatz kommen.

Joachim Draheim wurde 1950 in Berlin geboren und studierte Klassische Philologie, Geschichte und Musikwissenschaft in Heidelberg. Seit 1978 unterrichtete er am Lessing-Gymnasium Karlsruhe Latein und Musik. Darüber hinaus wirkt er als Pianist, Konzertveranstalter und Musikwissenschaftler und hat sich als Schumann-Herausgeber einen Namen gemacht.