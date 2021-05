Kirchen laden zu musikalischen Andachten

Freitag, 14. Mai 2021 13:17 Von Christine Gehringer

Schon in der Advents- und Passionszeit waren die musikalischen Andachten in den Karlsruher Kirchen beliebt - nun, in der Zeit vor Pfingsten, wird die Reihe fortgesetzt: So lädt die Evangelische Stadtkirche am kommenden Sonntag, den 16. Mai (19 Uhr) zu einer Andacht unter dem Motto "Licht und Schatten". Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet vom Bachchor Karlsruhe unter der Leitung von Christian-Markus Raiser; den Orgelpart übernimmt Aaron Leps, Kirchenmusikstudent aus Dresden. Zu hören sind Werke von Mendelssohn, Vierne, Copland, Pärt, Whitacre. Diese Andacht wird ebenso am Pfingstsonntag, den 23. Mai (19 Uhr) wiederholt.

Eine "Stunde der Kirchenmusik" gibt es ebenfalls am kommenden Sonntag in der Christuskirche: Der Konzertchor Mädchen der Singschule Cantus Juvenum gestaltet gemeinsam mit Carsten Wiebusch an der Orgel ein musikalisches Abendlob. Die jungen Sängerinnen um ihren Leiter Peter Gortner musizieren französische Originalkompositionen für Frauenchor und Orgel von Gabriel Fauré und Maurice Duruflé. Beginn ist 18 Uhr.