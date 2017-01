Toccarion Baden-Baden: Workshop "Vorhang auf!"

Dienstag, 31. Januar 2017 10:40 Von Christine Gehringer

(red.) Zum Workshop unter dem Motto "Vorhang auf" lädt am Samstag, den 4. Februrar ab 10 Uhr das Toccarion im Festspielhaus Baden-Baden. Dabei geht es um Themen wie beispielsweise: Was ist der Unterschied zwischen Oper und Musical? Und was verbindet beides? Wie fühlt es sich an, gleichzeitig als Musiker und Schauspieler auf der Bühne zu stehen? Kinder zwischen 8 und 12 Jahren sind dazu eingeladen, gemeinsam eine eine Musiktheaterszene zu entwickeln und zu proben, die am Ende aufgeführt wird. Außerdem gibt es szenische Spiele zu verschiedenen Emotionen und Charakteren. Für diesen Workshop sind Lesekenntnisse erforderlich

Die Teilnahme am Workshop kostet 10 Euro. Anmeldung unter: Tel. 07221 / 30 13 101 oder im Internet unter www.toccarion.de.