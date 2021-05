Erste Freiluftkonzerte in der Region

Samstag, 29. Mai 2021 09:43 Von Christine Gehringer

(red.) Das frühsommerliche Wetter und die günstige Entwicklung der Corona-Zahlen nähren die Hoffnung, dass es zumindest einen Kultursommer wie im vergangenen Jahr geben könnte. Erste Freiluftkonzerte in der Region gibt es bereits: Den Anfang macht derzeit die Philharmonie Baden-Baden mit einstündigen Serenadenkonzerten - wie schon im vergangenen Spätsommer: Im Wandelgang der Trinkhalle sind noch das gesamte Wochenende über (jeweils um 18 Uhr) Konzerte unter dem Motto „Offenbachiade“ und „Barock in der Romantik“ zu hören; es gelten die derzeitigen Hygieneauflagen (geimpft, genesen oder getestet) inklusive Maskenpflicht. Gespielt wird ebenso am kommenden Wochenende (4. bis 6. Juni); alle weiteren Informationen unter www.philharmonie.baden-baden.de.

Die Evangelische Stadtkirche Karlsruhe möchte mit „musikalischen Sommerabend-Andachten“ wenigstens der Atmosphäre der sonstigen Hofkonzerte nachspüren: Am Sonntag, den 13. Juni ist ab 19 Uhr ein Holzbläser-Ensemble (Johannes Hustedt, Flöte, Petar Hristov, Oboe, Julius Kircher, Klarinette und Susanne Keck, Fagott) zu Gast; am 27. Juni (ebenfalls um 19 Uhr) sind der Bachchor Karlsruhe und Mitglieder der Camerata2000 mit Abendliedern und nächtlichen Gesängen aus vier Epochen im Hof der Stadtkirche zu hören.