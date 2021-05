Auch die Staatsoper Stuttgart startet wieder mit Live-Konzerten

Montag, 31. Mai 2021 11:16 Von Christine Gehringer

(red.) Das Staatsorchester Stuttgart lädt im Juni zu zahlreichen Freiluft-Auftritten: Zwei Konzerte sind zunächst Wolfgang Amadeus Mozart gewidmet; an drei aufeinander folgenden Abenden (von Mittwoch, den 2. Juni bis Freitag, den 4. Juni, jeweils um 19 Uhr) erklingen auf der Freilichtbühne Killesberg zwei Serenaden sowie Mozarts Violinkonzert Nr. 5. Solistin ist junge Geigerin Noa Wildschut, die Leitung hat GMD Cornelius Meister.

Vom 10. bis zum 12. Juni (um 20 Uhr) debütiert der Dirigent und Geiger Christoph Koncz am Dirigentenpult des Staatsorchesters. Neben zwei Sinfonien steht eine Arie aus „Le nozze di Figaro“ auf dem Programm, es singt Kammersängerin Catriona Smith, langjähriges Mitglied des Stuttgarter Opernensembles.

Außerdem möchte sich das Staatsorchester mit vier Kammerkonzerten erstmals nach Monaten auch wieder im Konzertsaal präsentieren: Ab dem 16. Juni sind im Mozartsaal der Liederhalle Werke von Robert Schumann, Ludwig van Beethoven und Francis Poulenc geplant.

Ab dem 24. Juni ist sommerliches Operetten-Vergnügen im Stuttgarter Hafen angesagt: Mit Motiven aus Paul Abrahams 1931 uraufgeführter Jazz-Operette „Die Blume von Hawaii“ starten fünf Solisten gemeinsam mit Mitgliedern des Staatsorchesters auf einem Floß eine Reise in die imaginäre Südsee. Weitere Informationen unter www.staatsoper-stuttgart.de