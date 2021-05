Kein Modellprojekt für das Festspielhaus Baden-Baden

Montag, 31. Mai 2021 19:22 Von Christine Gehringer

(red.) Das Sozialministerium und die Kommunalen Landesverbände geben vorläufig grünes Licht für insgesamt 19 Modellprojekte aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen; insgesamt 83 Anträge waren eingegangen, allein 39 aus dem Bereich Kultur. Das Festspielhaus Baden-Baden – hier hatte man gehofft, das Haus demnächst für 500 anstatt für 250 Gäste öffnen zu können - befindet sich allerdings nicht darunter.

Die Vorhaben umfassen insbesondere die Bereiche Tourismus, Kultur, Kinder- und Jugendarbeit sowie den Sport. Kriterien für die Auswahl, so heißt es in der Mitteilung des Ministeriums, waren unter anderem „die Übertragbarkeit der Projekte auf den jeweiligen Lebens- und Branchenbereich, die Qualität von Test- und Hygienekonzepten sowie die digitale Kontaktpersonennachverfolgung und vor allem eine zeitnahe Durchführung.“ Grundvoraussetzung ist jedoch, dass die 7-Tages-Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis stabil unter 100 liegt. Ausgewählt als Modellprojekt wurden in der Region unter anderem die Volksschauspiele Ötigheim.