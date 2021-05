Freischaffenden Künstlern ein Gesicht geben

Montag, 31. Mai 2021 19:25 Von Christine Gehringer

(red.) Angelehnt an das Projekt „Kulturgesichter“ hat jetzt eine Initiative aus freien Künstlern gemeinsam mit dem Karlsruher Staatstheater das Projekt „SOLO-DARITÄT 0721“ ins Leben gerufen. Dabei will man sich „solidarisch mit den Solo-Selbständigen der Karlsruher Kulturbranche zeigen und auf diesem Weg zumindest einige freie Kulturschaffende sichtbar machen“, heißt es in einer Mitteilung des Staatstheaters. In den letzten Wochen seien „Kapazitäten und Netzwerke“ genutzt worden, um eine audiovisuelle Plattform für Selbstständige zu schaffen. Dort berichten sie von ihrer Arbeit und ihrem Schicksal.

Entstanden sind persönliche Episoden, die ab heute auf der Website und im Youtube-Kanal des Staatstheaters gezeigt werden. Wöchentlich werden die Videos veröffentlicht; bis zum Ende der Spielzeit 2020/21 können die einzelnen Episoden abgerufen werden.