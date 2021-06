Schlossfestspiele Heidelberg starten am 12. Juni

Donnerstag, 03. Juni 2021 18:19 Von Christine Gehringer

(red.) Am Samstag, den 12. Juni eröffnen die Heidelberger Schlossfestspiele ihr Live-Programm mit der Premiere der Komödie „Das Spiel von Liebe und Zufall“ von Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux; Beginn ist 20.30 Uhr. Tags darauf, am Sonntag, den 13. Juni (18.30 Uhr), lädt der Opernchor des Theaters Heidelberg zur Revue „Souvenirs, Souvenirs!“ auf das Sonnendeck der Bäderterrasse.

Am Samstag, den 19. Juni um 20.30 Uhr hat im Schlosshof die Operette „Im Weißen Rössl“ Premiere, und am am Dienstag, den 29. Juni (18.30 Uhr) folgt das Musiktheater „Songs My Mother Taught Me“ - ein Stück rund um das Thema „Heimat“ mit den Mitgliedern des Opernensembles. Außerdem gibt es Tanz und Konzerte im Schlosshof. Weitere Informationen unter www.theaterheidelberg.de/festival/heidelberger-schlossfestspiele