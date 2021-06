"Neustart Kultur" an der Christuskirche Karlsruhe

Dienstag, 08. Juni 2021 14:31 Von Christine Gehringer

(red.) Bereits während des Corona-Lockdowns zeigten sich die Karlsruher Kirchen sehr einfallsreich darin, unter den gegebenen Umständen kleinere Konzerte und musikalische Andachten anzubieten. Mit den Lockerungen ist dies nun wieder in einem größerem Umfang möglich, und so möchte auch die Christuskirche mit einem „Neustart Kultur“ das Konzertgeschehen wiederbeleben: Am Sonntag, den 13. Juni gibt es eine Orgelmatinee in der Reihe „Junge Talente“ in Zusammenarbeit mit dem Max-Reger-Institut. Der Organist Martin Kohlmann aus Hannover interpretiert in der 30-minütigen Orgelmatinee Werke von Max Reger und Johann Sebastian Bach.

Ebenfalls am kommenden Sonntag sind im Gottesdienst um 18 Uhr Motetten von Bach, Mendelssohn und Distler mit dem Ensemble Polyphonia zu hören. (Hierzu wird ebenfalls ein Livestream angeboten).

„Bach obligat“ heißt es am Samstag, den 26. Juni (bereits um 17 Uhr): Dies ist ein fächerübergreifendes Projekt der Gesangs-, Instrumental- und Dirigierklassen der Musikhochschule Karlsruhe. Zu hören sind Kantaten von Johannes Sebastian Bach. Am Sonntag, den 27. Juni (18 Uhr) gibt es „Schätze aus der Landesbibliothek“ mit dem Gottesauer Ensemble.

Es wird darum gebeten, sich sich auf der Homepage der Christuskirche über Anmeldung und Zugang zu informieren.