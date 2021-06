Festspielhaus Baden-Baden darf für 500 Besucher öffnen

Freitag, 11. Juni 2021 11:40 Von Christine Gehringer

(red.) Das Festspielhaus Baden-Baden darf ab Anfang Juli nun doch mit mindestens 500 Zuhörern pro Veranstaltung planen. Dies teilte das Haus am heutigen Freitag mit. Das baden-württembergische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration habe einen entsprechenden Modellprojekt-Antrag genehmigt. Zunächst war das Haus bei der Auswahl der 19 Modellprojekte nicht berücksichtigt worden.

„In konstruktiven Gesprächen konnten wir die Fachbehörden davon überzeugen, dass unser Hygiene-Konzept im 2500-Plätze-Saal im Herbst 2020 mit 500 Gästen aufgegangen ist“, wird Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa zitiert. „500 Gäste bedeutet bei uns 25 Prozent Platzauslastung. Das ist das Minimum, mit dem wir die Konzerte und Opernaufführungen im Sommer kalkulieren können. Es gibt in Baden-Württemberg und in Deutschland kein vergleichbares Haus. Daher fielen wir bei den jüngsten Öffnungs-Szenarien ein wenig unglücklich durchs Raster.“

Nach der Genehmigung aus der Landeshauptstadt können für den Beethoven-Zyklus (2.-10. Juli) mit dem Chamber Orchestra of Europe und Yannick Nézet-Séguin nun weitere Tickets in den Vorverkauf gehen. Auch für die „Winterreise“ mit Joyce DiDonato wird es zusätzliche Tickets geben.

Ab sofort können sich Interessenten auf Wartelisten eintragen lassen. Weitere Informationen auf www.festspielhaus.de und unter 07221 / 30 13 101.