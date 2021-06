Staatstheater Karlsruhe spielt wieder vor Live-Publikum

Freitag, 11. Juni 2021 19:16 Von Christine Gehringer

(red.) Auch das Staatstheater Karlsruhe öffnet erstmals seit dem Lockdown wieder seine Pforten für das Publikum: Mit dem Kinderkonzert am 20. Juni werden zuerst die Familien im Großen Haus willkommen geheißen. Am 26. und 27. Juni öffnet dann endlich auch die Oper wieder – und zwar mit der zweiteiligen Premiere „Vorspiel zu Ariadne Auf Naxos / Das Wundertheater“. Im Kleinen Haus gibt es am 29. Juni das Schauspiel „Mozart und Salieri“. Am 4. Juli folgt das 8. Sinfoniekonzert, und das Ballett „Der Feuervogel“, das vor kurzem bereits digital zu sehen war, ist an drei Terminen zu erleben: am 10., 11. und am 16. Juli. Zum Spielzeitende am 23. Juli ist die Generalprobe des Chorprogramms „Viva la Diva!“ für die Besucher geöffnet.

Bereits ab diesem Wochenende lädt das Staatstheater außerdem zu einem Open-Air-Programm. Einen zunächst noch digitalen Vorgeschmack auf das Chorkonzert „Auf den Flügeln des Gesangs“ gibt es am morgigen Samstag, den 12. Juni (19.30 Uhr); zu sehen sind mehrere Ausschnitte aus dem Programm in einem halbstündigen Film.

Tickets für die Veranstaltungen, die im Haus stattfinden, sind jeweils 7 Tage vorher im Onlineverkauf erhältlich.