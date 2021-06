Klavierabend und "Katzenmusik": Auch die Hemingway Lounge spielt wieder live

Montag, 14. Juni 2021 15:14 Von Christine Gehringer

(red.) Auch die Karlsruher Hemingway Lounge spielt wieder vor Publikum, und damit sind beispielsweise auch die Kammermusikabende zurück: Am Sonntag, den 20. Juni gastiert ab 18 Uhr die japanische Pianistin Chisako Okano in der Lounge. Das ursprünglich geplante Programm „Paris - Moskau“ wird auf einen späteren Termin verschoben; an diesem Abend heißt es stattdessen "Von Bach bis Bricht" – gemeint ist der Pianist und Komponist Walter Bricht, geboren 1904 in Wien. Den Abend moderiert Michael Bartsch.

Dem Thema „Katzen und Musik“ (gleich „Katzenmusik?“) widmen sich die Geigerin Ani Aghabekyan, der Klarinettist Daniel Bollinger und und der Autor Mario Ludwig am Mittwoch, dem 23. Juni (ab 19.30 Uhr). Ludwig liest dazu aus seinem Buch „Mein Leben als Dosenöffner“, während die beiden Musiker den Tieren musikalisch „auf den Pelz rücken“ wollen.

Eine kleine Operngala mit jungen Künstlern– und zwar live und per Stream – gibt es am Freitag, den 25. Juni ab 20 Uhr in der Reihe "Opera on tap".