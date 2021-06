"The New Peter Lehel Quartet" eröffnet Kultursommer in der Günther-Klotz-Anlage

Dienstag, 15. Juni 2021 12:00 Von Christine Gehringer

(red.) Das „Fest“ fällt aus in diesem Jahr, aber Kultur gibt es dennoch in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage, und den Auftakt macht „The New Peter Lehel Quartet“: Mit neuer Besetzung eröffnet der Karlsruher Jazzmusiker Peter Lehel, Träger des Jazzpreis Baden-Württemberg, die Kultursaison in der beliebten Karlsruher Grünanlage. Am 20. und 21. Juni steht das Quartett auf der Zeltbühne und sorgt mit modernen Jazz-und Blues-Arrangements für sommerliche Live-Erlebnisse. Nach über 20 Jahren Bandhistorie des klassischen „Peter Lehel Quartets“ - mit Einflüssen von Coltrane, Bartók, Crossover, Klassik und Jazztradition - hat der Saxofonist und Komponist nun eine neue Viererbesetzung am Start: Das Quartett mit Ull Möck an den Tasten, dem E-Bassisten Dirk Blümlein und dem Schlagzeuger Christian Huber ist durch einige Asientourneen in den letzten Jahren als Band-on-the-Road zusammengewachsen. Der Sound der Band ist modern und experimentierfreudig, pendelt zwischen Improvisation und Komposition. Verbindendes Element der neuen Besetzung ist der Sound des 20. Jahrhunderts, der Blues – in der Klangwelt Lehels.

Die Konzerte des „New Peter Lehel Quartet“ beginnen jeweils um 20 Uhr. Tickets sind ab sofort bei reservix erhältlich: https://bit.ly/KulturinderKlotze.

Hinweis: Die direkte Zufahrt zum Theaterzelt mit dem Pkw ist nicht möglich. Besucher werden gebeten, die Parkplätze an der Europahalle und am Europabad zu nutzen. Die Anfahrt mit ÖPNV wird empfohlen; auch Fahrradparkplätze stehen am Veranstaltungsort zur Verfügung. Bis kurz vor Veranstaltungsbeginn gibt es an der benachbarten Teststation die Möglichkeit, sich testen zu lassen.

Im Theaterzelt in der Günther-Klotz-Anlage teilen sich vom 1. Juli bis zum 1. August 2021 insgesamt 10 Karlsruher Theater die Bühne und bringen ihre Stücke in besonderer Atmosphäre zur sommerlichen Aufführung. Infos und Tickets gibt es auf www.karlsruher-theaternacht.de