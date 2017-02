Theatervorplatz heißt jetzt Hermann-Levi-Platz

Mittwoch, 01. Februar 2017 10:24 Von Christine Gehringer

Mit dem heutigen 1. Februar ändert sich die Adresse des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe: Nicht mehr Baumeisterstraße 11, sondern Hermann-Levi-Platz 1 lautet nun die Anschrift des Hauses. Offiziell wurde am vergangenen Wochenende der Theatervorplatz nach dem jüdischen Dirigenten Hermann Levi umbenannt.

Acht Jahre - seit 1864 - war Hermann Levi als gefeierter Hofkapellmeister in Karlsruhe tätig und setzte sich dabei für das Werk Richard Wagners ein. 1872 wurde er Hofkapellmeister am Königlichen Hof- und Nationaltheater in München. Ein bedeutender Höhepunkt seiner Laufbahn war das Dirigat der Uraufführung von Richard Wagners "Parsifal" 1882 in Bayreuth; er entsprach aber nie Wagners Forderung, sich taufen zu lassen. Der Erfolg von Wagners Werken auch nach dessen Tod ist ohne Hermann Levi jedoch nicht denkbar. Levi litt allerdings zunehmend unter den antisemitischen Anfeindungen durch den Wagner-Clan.

Mit der Umbenennung erinnert das Staatstheater an den heute fast vergessenen Künstler; außerdem ehrt das Haus den Musiker und Komponisten mit einer Ausstellung im Foyer. Spenden, die im Rahmen der Ausstellung gesammelt werden, gehen zu Gunsten des Wiederaufbaus des Levi-Mausoleums in Garmisch-Partenkirchen, das durch die Nationalsozialisten zerstört wurde. Das Staatstheater unterstützt dabei den Richard-Wagner-Verband Karlsruhe, der sich für die Wiedererrichtung einsetzt.