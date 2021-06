Musikhochschule Karlsruhe lädt zu "Music to go" am kommenden Samstag

Dienstag, 22. Juni 2021 09:55 Von Christine Gehringer

(red.) Die Musikhochschule Karlsruhe meldet sich nach fast zwei Semestern „Corona-Generalpause“ zurück – und zwar mit der sommerlichen Aktion “Karlsruhe klingt – music to go”, mit der die Hochschule seit mehr als zehn Jahren ihre Kunst direkt in die Stadt zu den Leuten bringen möchte. Mehr als 100 Studierende, Dozentinnen und Dozenten präsentieren am Samstag, den 26. Juni in der Innenstadt ein abwechslungsreiches Programm: Zum Auftakt erklingen drei Kantaten von Johann Sebastian Bach - um 13 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche und um 17 Uhr ein zweites Mal in der Christuskirche am Mühlburger Tor.

Nach dem ersten Kantatenkonzert wird die Gruppe „Samba Batucada“ brasilianisches Lebensgefühl in die Karlsruher City bringen: Die Schlagzeugklasse von Isao Nakamura läuft vom Marktplatz zur Badischen Landesbibliothek. Im dortigen Garten ist ein Tuba-Quartett mit Händel, Dvořák und Holst zu hören, zudem ein Violinduo. Daneben gibt es Pausenhofkonzerte unter dem Motto „Oscarverleihung für die beste Filmmusik 2021“. Junge Musiker des PreCollege treten auf, und ein Musikinformatiker entlockt einer westafrikanischen Bechertrommel besondere Klänge. Nicht weit davon entfernt spielt auf dem Kirchplatz St. Stephan ein Saxophonquintett, auf dem Marktplatz wiederum soll sich Posaunensound mit den städtischen Geräuschen mischen. Zum Abschluss bietet das Kammerorchester ab 19.30 Uhr Werke von Mozart, Händel und Tschaikowsky, das Sinfonische Blasorchester steuert Fanfaren und sonstige Werke dieses Genres bei.