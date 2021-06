Chorfest zum Kirchenjubiläum

Mittwoch, 30. Juni 2021 12:54 Von Christine Gehringer

(red.) Mit Chormusik feiert die die Badische Landeskirche in Karlsruhe am ersten Juliwochenende ihr 200jähriges Unionsjubiläum: Alle fünf evangelischen Kantorate laden mit ihren Chören und Ensembles am Freitag, 2. Juli in die Karlsruher Kirchen zu musikalischen Abendgottesdiensten. Diese beginnen an den jeweiligen Orten zu den symbolträchtigen Zeiten um 18.21 Uhr und 20.21 Uhr: Denn im Jahr 1821 vereinigten sich lutherische und reformierte evangelische Gemeinden auf dem Gebiet des damaligen Herzogtum Baden zur heute unierten Badischen Landeskirche. Coronabedingt fällt das Chorfest für Baden in diesem Jahr jedoch kleiner aus.

Beteiligt am Chorfest sind die Christuskirche, die Lutherkirche, die Evangelische Stadtkirche Karlsruhe, die Stadtkirche Durlach und die Auferstehungskirche Rüppurr. Zu hören sind unter anderem Cantus Juvenum, der Jugendkammerchor und das Junge Ensemble der Lutherana, der Kammerchor der Christuskirche, der Bachchor Karlsruhe, CoroPiccolo Karlsruhe sowie die Durlacher Kantorei und die Kantorei an der Auferstehungskirche Rüppurr. Erst seit wenigen Wochen können Chorproben überhaupt erst wieder stattfinden.

Allein in der Evangelischen Kirche in Karlsruhe sind es weit über 1000 Menschen, die sich regelmäßig treffen, Gottesdienste mitgestalten und Konzerte geben. Bis zum ersten Lockdown, so heißt es in einer Mitteilung, zählte die Evangelische Kirchenmusik in Karlsruhe 1110 Sängerinnen und Sänger in 32 Erwachsenenchören sowie 530 Kinder und Jugendliche in 28 Kinder- und Jugendchören. Weitere Informationen auf www.kirchenmusik-karlsruhe.de sowie www.chorfest-baden.de