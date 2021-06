Festspielhaus gründet "Digital Festival Hall"

Mittwoch, 30. Juni 2021 21:25 Von Christine Gehringer

(red.) Das Festspielhaus Baden-Baden gründet mit der „Digital Festival Hall“ eine eigene Video-Plattform, wie das Haus jetzt mitteilte. Diese kommt am Freitag, 2. Juli ab 20 Uhr erstmals zum Einsatz: Denn das Eröffungskonzert des Beethoven-Zyklus wird in diesem Rahmen live gestreamt. Die ersten Werke, die zu hören und zu sehen sein werden, sind die Sinfonien Nr. 4, 5 und 8. Beethovens 9. Sinfonie folgt am Sonntag, 4. Juli 2021 ab 17 Uhr. Es spielt das Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von Yannick Nézet-Séguin.

Ein Ticket für den Livestream kostet zehn Euro und beinhaltet einen Sieben-Tage-Zugang zum Konzert. Zugangscodes können im Webshop des Festspielhauses erworben werden: www.festspielhaus.de, weitere Informationen: www.digitalfestivalhall.de „Ich bin sehr aufgeregt, dass wir jetzt diesen Schritt gehen können“, wird Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa zitiert. „Unsere digitalen Hausfestspiele während der Lockdown-Monate haben uns ermutigt, diese Stufe der Digitalisierung zu wagen.“

Die Digital Festival Hall wird Live- und Video-on-Demand-Programme rund um das Festspielhaus Baden-Baden bieten. Neben dem aktuellen Beethoven-Zyklus (bis 10. Juli 2021) findet sich auch die Oper „Mefistofele“ von Arrigo Boito mit Stars wie Erwin Schrott, Angel Joy Blue und Charles Castronovo im Angebot, dazu ein Konzert mit den Berliner Philharmonikern und dem Cellisten Yo Yo Ma. Weitere Programme sollen in den kommenden Monaten folgen. „Die Investition der Stadt Baden-Baden in die Audio- und Videotechnik des Festspielhauses aus dem Jahr 2020 erhält mit der Digital Festival Hall eine neue wichtige Anwendung“, so Benedikt Stampa. „Ich hoffe, dass wir nach und nach ein wunderbares Schaufenster für die Festspiele und für Baden-Baden entwickeln können.“