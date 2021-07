Grötzinger Musiktage beginnen am kommenden Sonntag

Donnerstag, 08. Juli 2021 14:26 Von Christine Gehringer

(red.) Das sommerliche Kammermusikfestival „Grötzinger Musiktage“ startet am Sonntag, den 11. Juli mit dem Philharmonischen Sextett aus Stuttgart: In der evangelischen Kirche Grötzingen sind Werke von Brahms und Schönberg („Verklärte Nacht“) zu hören. Am 18. Juli – diesmal in der Begegnungsstätte Grötzingen – steht Musik für Klaviertrio von Haydn, Wolf-Ferrari und Schumann auf dem Programm. Es spielen Michaela Buchholz, Eva Böcker und Cornelia Gengenbach. Das Konzert am 25. Juli (wiederum in der evangelischen Kirche) bestreitet ein Kammerensemble mit einer Uraufführung von Felix Treiber, dazu Musik von Albinoni, Adolf Busch und den Karlsruher Hofmusikern Johann Melchior Molter und Johann Evangelist Brandl. Im September wird die Reihe fortgesetzt.

Es wird empfohlen, unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu reservieren.