Musik an der Stadtkirche: Portikus-Soiree und Chorkonzert

Freitag, 09. Juli 2021 09:12 Von Christine Gehringer

(red.) Das im Corona-Sommer 2020 eingerichtete und beliebt gewordene Format der „Portikus-Sorieen“ wird auch in diesem Jahr wieder aufgenommen: Musik unterschiedlicher Stilrichtungen gibt es immer freitags ab 18 Uhr unter den Säulen der Evangelischen Stadtkirche. Diese Reihe ist eine Kooperation mit der Musikhochschule Karlsruhe; eröffnet werden die Portikus-Soiréen am heutigen 9. Juli mit dem Blechbläserquintett des Badischen Staatstheaters. Der Eintritt ist frei.

Ein Konzert mit dem CoroPiccolo, der 2021 sein 25jähriges Jubiläum feiert, gibt es am 11. Juli um 19 Uhr in der Stadtkirche: Zu hören sind Werke von Johannes Brahms, Otto Nicolai und Albert Becker. Der Eintritt ist ebenfalls frei, um Spenden wird gebeten.