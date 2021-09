Karlsruher Orgelwoche beginnt am kommenden Sonntag

Mittwoch, 22. September 2021 15:38 Von Christine Gehringer

(red.) Das Jahr 2021 ist das „Jahr der Orgel“, und hier hat die Stadt Karlsruhe einiges aufzubieten: So ist beispielsweise der Karlsruher Orgelsommer seit Jahren ein fester Bestandteil im Kulturkalender; hier wird auf zwei Orgeln in der Evangelischen Stadtkirche musiziert. Die Kirche St. Stephan und die Karlsruher Christuskirche warten mit großartigen Instrumenten aus der Bonner Orgelbaufirma Klais auf, und vor zwei Jahren wurde diese Vielfalt nochmals mit der Lenter-Orgel in der Kleinen Kirche erweitert.

Der katholische Bezirkskantor Patrick Fritz-Benzing bezeichnet Karlsruhe deshalb als „Orgelstadt“, und in der „Karlsruher Orgelwoche“ (vom 26. September bis zum 3. Oktober) soll diese Vielfalt nun in konzentrierter Form erlebbar werden. Gemeinsam mit seinen Kantoren-Kollegen hat er ein vielfältiges Programm zusammen gestellt: Von Raritäten der Orgelmusik über Großbesetzungen mit Chor oder Streichorchester bis hin zu Jazz und Pop in Kombination mit Schlagzeug – das alles in Verbindung mit der Orgel. Kinder und Familien erwartet zudem in der Lutherkirche die Geschichte von der „Orgelmaus“.

Das gesamte Programm in den verschiedenen Karlsruher Kirchen gibt es unter www.kirchenmusik-karlsruhe.de