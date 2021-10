Festival "Orgel und Jazz" in der Stadtkirche Durlach

Montag, 04. Oktober 2021 12:27 Von Christine Gehringer

(red.) Eine ungewöhnliche Facette der Orgel kann man ab Freitag, den 8. Oktober in der Stadtkirche Durlach erleben: Beim Festival „Orgel und Jazz“ (bis 10. Oktober) präsentiert sich das „Instrument des Jahres 2021“ mit aparten Rhythmen und reizvollen Klängen.

Die international gefeierte Jazz-Musikerin Barbara Dennerlein eröffnet das Festival; international trat sie mit ihren teils speziell für die Pfeifenorgel komponierten Werken unter anderem an den Konzertorgeln im International Performing Arts Center (Moskau), der Eismeerkathedrale (Tromsdalen/Norwegen) oder der Trinity Church (New York) auf.

Am Samstag, den 9. Oktober gibt es eine Hommage an den Neubegründer des Tangos: Astor Piazzolla. Im „Tango Nuevo“ greift er die Musik seiner Heimat auf und verbindet sie mit der Musik der New Yorker Jazz-Clubs aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aus diesem umfangreichem Schaffen haben Johannes Hustedt (Querflöte), Christoph Obert (Akkordeon) und Bezirkskantor Johannes Blomenkamp (Orgel) eine Auswahl für eine selten gehörte Variante des Jazz-Trios arrangiert. Dazu wird live getanzt.

Am Sonntagabend erkundet Tobias Stolz am Schlagzeug gemeinsam mit dem Organisten Christoph Georgii die Kombination aus „Rythm and Pipes“. Bei allen Konzerten werden Live-Bilder - vom Spieltisch der Orgel und den Tanzdarbietungen - auf eine Leinwand übertragen.

Die Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr (Freitag und Samstag) und um 18 Uhr (Sonntag). Weitere Informationen unter www.durlacher-kantorei.de