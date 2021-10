Weingartner Musiktage Junger Künstler starten am kommenden Freitag

Montag, 04. Oktober 2021 12:59 Von Christine Gehringer

(red.) Nachdem das 40. Jubiläum der Weingartner Musiktage im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, wird das Festival nun nachgeholt: Das Eröffnungskonzert am 8. Oktober (19 Uhr, Turmzimmer im Rathaus) gestalten junge Preisträger des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ und des Deutschen Musikwettbewerbs. Am Samstag, den 9. Oktober gastiert der Jugendkonzertchor der Chorakademie Dortmund in der evangelischen Kirche Weingarten. Das Programm „Ins Licht“ nimmt dabei auch Bezug auf konkrete Erfahrungen (und Hoffnungen) während der Pandemie-Zeit. Zu hören sind Werke von Bruch, Byrd und Nystedt; im Zentrum steht ein Requiem des Briten Herbert Howells. Beginn ist 20 Uhr. Kammermusik für Blechbläser bietet das österreichische Quintett R.E.T. Chamber Brass am Sonntag, den 10. Oktober in der katholischen Kirche ab 19 Uhr.

Alle weiteren Konzerttermine und Informationen gibt es unter www.weingartner-musiktage.de