Virtuelle Jugendoper ausgezeichnet

Montag, 11. Oktober 2021 10:10 Von Christine Gehringer

(red.) Die Jugendoper „Things fall apart - Diggin´Opera II“ - ein Projekt des Festspielhauses Baden-Baden - hat laut einer Pressemitteilung des Hauses den zweiten Platz beim „Junge Ohren Preis 2021“ erhalten. Der Preis, so heißt es in der Mitteilung weiter, sei „der größte Wettbewerb für Musikvermittlung im deutschsprachigen Raum“ und verstehe sich als „Seismograph und Impulsgeber“ für die Entwicklung musikalischer Praxis am Puls der Gesellschaft (auch, was die Musikvermittlung angeht).

85 Einreichungen waren in diesem Jahr nominiert, die Jury schrieb über ihre Auswahl: „Es ist ein Zeichen von großer Gestaltungs- und Innovationskraft, was auch unter Pandemiebedingungen entstehen konnte. Die nominierten Projekte weisen weit über die Zeit der Einschränkungen hinaus und entwerfen erweiterte Möglichkeiten für das Musikleben der Zukunft.“

Das ausgezeichnete Projekt „Diggin´Opera II – Things fall apart“ wurde am 25. April 2021 auf der großen Bühne des Festspielhauses Baden-Baden uraufgeführt. Den kreativen Impuls für ihre gemeinsame Arbeit fanden die Schülerinnen und Schüler im Gedicht „The Second Coming“ des irischen Dichters William Butler Yeats. Darauf aufbauend entwickelten sie mit einem Künstler-Team musikalische und szenische Ideen in Bezug auf die momentane Lebenswirklichkeit der 33 Jugendlichen. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Offenburger Oken-Gymnasium und der Limerick Educate Together Secondary School entwickelt. Die künstlerische Verantwortung hatten die „CyberRäuber“ Björn Lengers und Marcel Karnapke, sowie der Regisseur und Theaterpädagoge Rob Doornbos. Der Musiker und Komponist Micha Kaplan komponierte die Musik; die Sopranistin Dana Marbach, die Cellistin Tom Kellner und die Hornistin Merav Goldman vervollständigten das Ensemble. Unterstützt wurde das Projekt von der felicitas und werner egerland stiftung.