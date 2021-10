Konzerte am Wochenende

Freitag, 22. Oktober 2021 11:26 Von Christine Gehringer

Heute abend um 20 Uhr ist der Pianist Markus Becker mit einem Programm aus Klassik und Jazz in der Karlsruher Hemingway Lounge zu Gast (auch im Stream zu erleben).

Am morgigen Samstag, den 23.10. laden die Chöre der Durlacher Singschule um 15 Uhr und um 18 Uhr zum Kindermusical „Israel in Ägypten“ in die Stadtkirche Durlach. Um 19 Uhr ist in der Auferstehungskirche in Karlsruhe-Rüppurr das Kammerorchester Capriccio Fridericiana unter der Leitung von Hubert Heitz mit Werken von Mozart, Telemann und Schreker zu hören. Um 20 Uhr gibt es in der Kirche St. Stephan Werke der Romantik für Chor und Orgel, unter anderem Verdis „Stabat mater“. Es musizieren der Stephanschor unter der Leitung von Patrick Fritz-Benzing, dazu Lydia Schimmer (Orgel). Das Konzert ist ebenfalls am Sonntag, den 24.10. um 17 Uhr zu hören.

Die Konzertreihe „Ettlinger Schubertiade“ lädt bereits am Samstag, den 23.10. mit Schuberts „Winterreise“ in den Asamsaal des Ettlinger Schlosses. Zu Gast ist der Tenor Tilman Lichdi, Beginn ist 20 Uhr. Eine weitere Aufführung gibt es am 24.10. um 18 Uhr.

Das Kammerorchester des KIT spielt am 24.10. um 18 Uhr im Audimax – zu hören sind Werke von Nielsen, Weill (Konzert für Violine und Blasorchester), Sibelius und Haydn. Solist ist Laurent Albrecht Breuniger; die Leitung hat Francois Salignat. Das Konzert ist auch im Live-Stream zu erleben. Ebenfalls am Sonntag um 18 Uhr feiert das Karlsruher Holzflötenensemble sein 40jähriges Jubiläum in der Emmauskirche Karlsruhe-Waldstadt - mit Werken unter anderem von Praetorius und Purcell.

Bei der Konzertreihe im Jägerhaus Forst spielen am 24.10. um 19 Uhr die Gambistin Franziska Finckh und Evelyn Laib (Cembalo). Auf dem Programm steht französische Barockmusik.

Außerdem läuft noch bis Sonntag das Festival „ZeitGenuss“ - eine Veranstaltung der Stadt Karlsruhe und der Musikhochschule.