Schwarzwald Musikfestival: "Nordic Voices" am kommenden Freitag in Ettlingen

Dienstag, 26. Oktober 2021 16:28 Von Christine Gehringer

Das von Mai auf Oktober verschobene Schwarzwald Musikfestival – mit Spielorten von Freudenstadt bis Freiburg – macht am kommenden Freitag, den 29.10. Station in Ettlingen. Traditionell bietet der Asamsaal des Ettlinger Schlosses im Rahmen des Festivals Raum für exzellenten A-Capella-Gesang: Die Singphoniker waren hier bereits zu hören, ebenso das Regensburger Vokalensemble Singer Pur oder der Jazzchor Freiburg.

In diesem Jahr ist das sechsköpfige Ensemble „Nordic Voices“ aus Norwegen zu Gast; die Gruppe verbindet verschiedenen Stilrichtungen, beispielsweise die zeitgenössische mit der mittelalterlichen Musik. Beginn des Konzerts ist 19.30 Uhr.

Weitere Informationen unter www.schwarzwald-musikfestival.de